Galerii: Soome sotsiaaldemokraadid kuulutasid oma nappi võitu valimistel

«Esmakordselt pärast 1999. aastat on Sotsiaaldemokraatlik Partei peaministri partei,» ütles erakonna esimees Antti Rinne poolehoidjatele pärast seda, kui SDP oli taganud parlamendis 40 kohta ehk ühe enam kui Põlissoomlased.

Tasavägine tulemus teeb läbirääkimised uue koalitsioonivalitsuse moodustamiseks äärmiselt keeruliseks.

Valimiskampaania ajal väljendasid paljud erakonnad suurt kahtlust valitsusvastutuse jagamise üle Põlissoomlastega, kes on ärgitanud piirama sisserännet pea nullini ning nimetanud võitlust kliimamuutuste vastu hüsteeriaks.

Rinne, kes pidas tulemust sotsidele väikeseks pettumuseks, ei välistanud koalitsiooni moodustamisel siiski koostööd ka Põlissoomlastega. Ta lubas saata kõigile erakondadele, ka Põlissoomlastele küsimustiku.

«Samad küsimused lähevad teele kõigile erakondadele. Vastuste põhjal hindame, kellega võib püüda valitsuskõnelusi edasi viia,» lausus Rinne, kelle sõnul on tema jaoks tähtis väärtuste teema.

«See on liim, mis valitsust koos hoiab ja võimaldab edasi liikuda,» lisas ta.

Kolmandaks on valimistel platseerumas 38 parlamendikohaga konservatiivne Koonderakond ja neljandaks praegu valitsust juhtiv Keskerakond, kelle kärpepoliitika valijate seas ebapopulaarseks osutus.

Südaööks oli loetud üle 99 protsendi häältest ja põlissoomlaste esimees Jussi Halla-Aho sai Helsingi valimisringkonnas 30 527 häält.

Sotsiaaldemokraatliku Partei juht Antti Rinne ütles intervjuus Ylele, et teiste osapoolte vastuste põhjal hinnatakse, kuidas valitsuses ülesandeid edasi arendada. Rinne rõhutas, et Soomest võiks saada teerajaja kliimamuutuste vastu võitlemises ning sellega ühendada kaasnevat majanduskasvu.

Roheliste esimees Pekka Haavisto kõnetas oma erakonda, et paljudes ringkondades on olukord väga tihe. «Need olid naiste valimised. Uues parlamendis on miinimumist puudu vaid kolm naist. See on suur valimisvõit naistele ja noortele. Rohelised on praegu Helsingi suurim partei,» rääkis Haavisto oma erakonnale.

Esmakordselt said rohelised kaks kohta riigikokku Kagu-Soome valimisringkonnas.

Vasakliidu juhi Li Anderssoni sõnul on valimisvõit juba selles etapis. «Valimiste tulemuste üldine pilt ja sõnum on see, et soomlased soovivad muutusi,» rääkis Andersson. Ta rääkis, et hääled on suunatud ambitsioonikale võitlusele kliimamuutuste ja rassismi vastu. «Viimased valimised võitsime 1995. aastal,» nentis Li Andersson.

Põlissoomlaste juht Jussi Halla-Aho sõnas erakonna valimispeol, et valimistulemusi oli väga raske ette ennustada.

Juha Sipilä rääkis Keskerakonnale peetud kõnes, et neil oli sellel korral vastutava isiku roll. «Me ei oleks suutnud teha seda, mida me selle kampaania ajal tegime,» ja lisas, et nendel valimistel on korraga vähemalt viis põhilist parteid. «Valitsuse moodustamine ei ole kerge ülesanne, sest kellelgi ei ole selget ja tugevat mandaati,» ütles Sipilä oma erakonnale.

Kella kümne paiku Yle andmetel on Põlissoomlastel 39 kohta, Sotsiaaldemokraatidel 40 ja Koonderakonnal 37 kohta.

Teisel kohal on konservatiivne Koonderakond 16,4 protsendiga. Järgnevad Põlissoomlased 15,9 ja peaminister Juha Sipilä Keskerakond 15,7 protsendiga.

Roheliste toetus on hetkel 10,4 protsenti ja Vasakliidul 8,6 protsenti.

Praeguse seisuga on SDP saamas parlamendis 40 kohta, Koonderakond 37 ja Põlissoomlased 36 kohta.

Keskerakond saaks mandaate 33, rohelised 19 ja Vasakliit 17.

4,8 protsenti häältest kogunud Rootsi Rahvapartei saaks kümme ja 4,4 protsenti võitnud kristlikud demokraadid kuus kohta.

Soome justiitsministeeriumi andmetel on praegustel valimistel kodanikud aktiivsemad kui 2015. aastal. Ministeeriumi andmetel on valimisaktiivsus 72 protsenti ja eelmistel valimistel 70,1 protsenti. Soome parlamendi valimistel ületas valimisaktiivsus 72 protsenti 1991. aastal, siis oli aktiivsus kodanike seas 72,1 protsenti.

Lõplik kohtade jaotus võib häältelugemise edenedes muutuda.

Sipilä tunnistas Soome meediale, et tema partei on valimiste suurim kaotaja, ning nimetas tulemust suureks pettumuseks.

Kui sotsiaaldemokraatide positsioon püsib, hakkavad nad valitsust juhtima esimest korda 16 aasta jooksul.