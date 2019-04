Galerii: Soome valimistel on juhtimas sotsiaaldemokraadid

Kella kümne paiku Yle andmetel on Põlissoomlastel 39 kohta, Sotsiaaldemokraatidel 40 ja Koonderakonnal 37 kohta.

Teisel kohal on konservatiivne Koonderakond 16,4 protsendiga. Järgnevad Põlissoomlased 15,9 ja peaminister Juha Sipilä Keskerakond 15,7 protsendiga.

Roheliste toetus on hetkel 10,4 protsenti ja Vasakliidul 8,6 protsenti.

Praeguse seisuga on SDP saamas parlamendis 40 kohta, Koonderakond 37 ja Põlissoomlased 36 kohta.

Soome justiitsministeeriumi andmetel on praegustel valimistel kodanikud aktiivsemad kui 2015. aastal. Ministeeriumi andmetel on valimisaktiivsus 72 protsenti ja eelmistel valimistel 70,1 protsenti. Some parlamendi valimistel ületas valimisaktiivsus 72 protsenti 1991. aastal, siis oli aktiivsus kodanike seas 72,1 protsenti.