Macron lubab kollavestide meeleavalduste järel suuri muutusi

Pühapäeva õhtul kohtus Macron peaminister Édouard Philippe'iga ja teiste kabinetiliikmetega, et oma avaldust viimistleda, teatas tema abi.

Kaks päeva hiljem annab president oma poliitikamuutuste teemal pressikonverentsi. Tegemist on harukordse sammuga presidendi poolt, kes on vältinud pressikonverentse oma ametissevalimisest saadik 2017. aastal, välja arvatud kõrgete külaliste visiitide puhul.

Macron käivitas oma «suure riikliku arutelu» 15. jaanuaril, et püüda lõpetada oma ametiaja suurimat kriisi.

Kollaste helkurvestide järgi nime saanud meeleavalduste laine algas novembri keskel ja selle läitsid kütusemaksud. Hiljem kasvasid need üle üleriigiliseks protestiks Macroni valitsuse ja tema valitsemisstiili vastu.

Igal laupäeval viimase viie kuu vältel on kümned tuhanded protestijad kogunenud Pariisi ja teiste linnade tänavaile, kuigi protestijate hulk on ajaga vähenud. Meeleavaldusi on saatnud ka rünnakud vara vastu, mida peetakse eliidile ja rikastele kuuluvaks.