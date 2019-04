Soome valimistel võtsid ülinapi võidu sotsiaaldemokraadid

"Esmakordselt pärast 1999. aastat on Sotsiaaldemokraatlik Partei peaministri partei," ütles erakonna esimees Antti Rinne poolehoidjatele, kui SDP oli taganud parlamendis 40 kohta ehk ühe enam kui Põlissoomlased.

Peaminister Juha Sipilä tunnistas Soome meediale, et tema partei on valimiste suurim kaotaja, ning nimetas tulemust suureks pettumuseks. Uues eduskunnas on keskerakondlasi praegusest 18 võrra vähem.