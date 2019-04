Hispaania maasikad tulevad vägivalla ja vägistamise hinnaga

Mullu aprillis suudles marokolanna Samira Ahmad (nimi muudetud) oma väikest last hüvastijätuks ja istus bussile, mille pardal sõitis ta oma kodumaalt Hispaania lõunaossa maasikaid korjama. Kotis oli tal ajutine viisa ja tööleping, mis lubas talle 40 euro suurust päevapalka ja majutuse- ja toidukulude katmist. Ahmad pidi Hispaaniasse jääma kolmeks kuuks ja teda lohutas perekonnast eemale minemiseks teadmine, et ta suudab Hispaanias teenida head palka, mille abil lähedasi toetada.

Aasta hiljem on naise elu varemetes. Ta on puruvaene, lahutatud ja viimased kümme kuud elanud end varjates ja annetustest toitudes. Temaga samasugust saatust jagavad veel üheksa marokolannat, kes saabusid Hispaaniasse mullu kevadel ja kes kõik väidavad, et nad langesid inimkaubanduse, vägistamise ja ärakasutamise ohvriks. Ahmadi sõnul oli Hispaaniasse tulek suur viga, aga veel suurem viga oli oma läbielamistest Hispaania võimudele teatamine.