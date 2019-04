Otseülekanne: peaministrikandidaat Kaja Kallas küsib riigikogult toetust

Täna kell 15.00 astub riigikogu ette peaministrikandidaat, et saada volitused valitsuse moodustamiseks. Aga ta kukub läbi ja valitsust ta teha ei saa. Reformierakonna juht Kaja Kallas on sellega muidugi arvestanud, sest järjekorras järgmisel volituste küsijal Keskerakonna esimehel Jüri Ratasel on koalitsioon EKRE ja Isamaaga kokku lepitud ja lepe allkirjastatud.