Kohus vähendas turvamehi tulistanud mehe vangistust

Põhja ringkonnaprokuröri Katrin Pärtlase hinnangul tulnuks Jakimenkole mõista 16-aastane vangistus. Kaitsja Vladimir Sadekov leidis, et karistuse mõistmisel tuleks arvestada süüdistatava kõrget vanust ja piirduda tema karistamisel juba vanglas oldud ajaga ning ülejäänud karistus määrata tingimisi katseajaga.

Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi tulistas Jakimenko 2017. aasta 2. juulil Tallinnas Liinivahe tänaval asuval kinnisel territooriumil kaht turvatöötajat, kes said raskelt haavata. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo tegi kindlaks, et kuriteos on alust kahtlustada Jakimenkot, kes tabati sama aasta 7. juulil Lätis.