Telegraph: Briti ISISe pruut Shamima Begum kuulus rühmituse «moraalipolitsei» ridadesse

19-aastane Begum leiti Süüria põgenikelaagrist veebruaris ning see põhjustas üle maailma tõsise arutelu ISISe pruutide ja terroristide laste tagasi kodumaale lubamise üle. Begum väitis, et keskendub vaid oma laste kasvatamisele. Tänaseks on tema kolm last surnud.