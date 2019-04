Videod ja fotod: Pariisis põleb Jumalaema kirik

Sotsiaalmeedias levivatelt piltidelt on näha Pariisi kesklinnas asuvast 850-aastasest hoonest tõusvat tossu. Fotodelt näeb, et leegid ulatuvad ka katusest välja. Kokku on varisenud ka hoone peatorn. «Kõik kukub kokku,» ütles Reutersile põlengu lähistel viibinud politseiametnik.

Praegu on käimas suur operatsioon, et tulekahju kontrolli alla saada. Inimesed on piirkonnast ja lähedalasuvatest majadest evakueeritud, kuid põlevat Notre Dame'i on kogunenud eemalt vaatama palju linlasi.