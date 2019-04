Priimägi: see haav, mis meile täna sisse põletati- see jääb pikaks ajaks

«See on selline lohutus, et selliseid asju on ennegi olnud ja taastamine on võimalik tänapäeva tehnika juures,» seletas Priimägi oma tsitaadi valikut ja lisas, et Niguliste kirikutorn on põlenud kaks korda ja seisab praegugi püsti. «Jumalaema kirik on küll keerulisem ehitis aga saab ikka tagasi ehitatud. Vanemuise teatri väikene maja põles maha. Mul oli teatrijuhina õnn avada taastatud väikene maja. Aga see on see ehitustehnilisem küsimus,» sõnas Priimägi.

Ta rääkis, et kõige suurem ja raskem hingele on kultuurisümboli häving. «Me näeme, kuidas meie Euroopa kultuurisümbol hävineb meie silmade all. See haav, mis meile täna sisse põletati- see jääb pikaks ajaks,» ütles Linnar Priimägi ja lisas, et Jumalaema kirik on Euroopa üks kesksemaid kristuse sümboleid ja pärast Püha Peetruse katedraali on see kõige tähtsam kirik kogu kristlikus maailmas. «Kogu kiriku häving on väga suur löök kogu Euroopa kultuuriteadusele. Tahaks väga loota seda, et kultuuriteadus ei laseks pead norgu. Sealt ka mu jutud, et ehitatakse uuesti üles. Seda ei ole enne olnud, et ülesehitamata ei jää,» sõnas Priimägi ja nentis, et me peame pikka aega põdema seda, et üks Euroopa kultuurisümboleid on maha põlenud.