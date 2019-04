Martin Kala Pariisist: pagan seda teab, kas üldse annab midagi päästa

Kala rääkis enne südaööd Postimehele, et ta ei ole kohapeal, vaid jälgib sündmuste arengut meedia vahendusel. Jumalaema kirik asub Cité saarel ning kogu ala on kinni pandud. Kala ütles, et nii palju kui inimeste pilte ja videosid sotsiaalmeedias ringleb, on need tehtud sildadelt või lähedalasuvatest korteritest.

«Tulekahju ei ole kontrolli all. See on meeletu tulekahju. Esimesed seisukohad tulevad, et pole kindel, et üldse midagi annab päästa,» kommenteeris Kala. «Kirik on üleni leekides. Kui inimene on seal kohapeal olnud, siis ta alles oskab hinnata seda dimensiooni, kui suur see kirik on,» jätkas ta. «Vaadates piltidelt neid leeke, mis sealt välja tulevad, pean amatöörina kahjuks nõustuma seisukohtadega, et pagan seda teab, kas üldse annab midagi päästa.»

FOTO: Martin Kala

Viimastel andmetel on Pariisi tuletõrje teatanud, et neil ei pruugi õnnestuda katedraalipõlengut õigeaegselt peatada. «Praegu räägitakse maailma kultuuripärandi hävimisest,» ütles Kala. «Olukord ei ole üldse mitte selge ja absoluutselt mitte hea.» Kõrge kirikutorn, mis taastati pärast Prantsuse revolutsiooni, on tules kokku kukkunud, kuid Kala ütles, et hea on see, et nelja päeva eest eemaldati tornilt kuusteist vasest skulptuuri ning vähemalt need on turvalises kohas.

Kala ütles, et praegu arvatakse, et tuli vallandus restaureerimistööde käigus ja muid spekulatsioone hetkel ei ole. «See on ka tervitatav. Suure traagika kõrval visata õli tulle mingite spekulatsioonidega... Jah, täna oli lihavõttepüha esimene päev. Võiks tohutult spekuleerida, aga seda ei tehta ja see ei ole asjakohane.»

FOTO: Martin Kala

Kala ütles, et Notre-Dame on nii oluline kultuuripärand nii maailmale kui ka Prantsusmaale ning kõikvõimalikud teleprogrammid räägivad sellest, mis on õnnestunud tulest välja tuua. «Inimesed räägivad sellest, mida see neile tähendab ja kas veel midagi annab päästa.»