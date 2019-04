Juncker: nüüd saab EL keskenduda Brexiti asemel tulevikule

Juncker ütles täna Euroopa Parlamendis kõnes, et Ühendkuningriik peab EL-iga blokis püsimise ajal koostööd tegema ning seda tuleb kohelda kui täieõiguslikku liiget.

Siiski lisas ta, et ei oota pikenduse uuendamist kaugemale 31. oktoobrist.

Ta lisas, et eelmisel nädalal tippkohtumisel tehtud otsused tähendavad, et Euroopa pole sunnitud arutama Brexitit iga nädal.

Otsus aga tähendab, et kui ÜK jääb EL-i pärast 22. maid, peavad britid osalema Euroopa Parlamendi valimistel. Kui nad seda ei tee, lahkuvad nad blokist 1. juunil.

«ÜK saab ka tühistada lahkumispalve, aga see pole minu tööhüpotees,» lausus Juncker. «Minu tööhüpotees pole ka see, et 31. oktoobrist kaugemale tehakse veel üks pikendus.»