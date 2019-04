Levits soostus Läti presidendiks kandideerima

Levits on varem öelnud, et nõustub vaid siis, kui tema kandidatuuri toetab kogu valitsuskoalitsioon.

«See on väga tähtis, et kõik valitsust moodustavad erakonnad, kes esindavad valijate enamust, suudaks leppida kokku selles tähtsas küsimuses ja võtta vastu taolise otsuse. Loomulikult on mul hea meel teenida Lätit,» sõnas Levits.