Sipilä lahkub septembris Soome Keskerakonna juhi kohalt

Peaminister lisas, et otsus tema lahkumisekohta langetati tema palvel.

«Erakondade juhid ja eriti peaministrid kuluvad erakondade käilakujudena ruttu läbi. Nii juhtus ka minuga. Erakonna esimehena on minu vastutus igas olukorras mõelda ja vaagida seda, mis on Keskerakonnale hea,» kirjutas Sipilä lahkumise tagamaadest rääkinud blogipostituses.

Keskerakonna juhatuse sõnul saatis rahvas neile valimistel sõnumi, et nad peaksid minema opositsiooni. Juhatus lisas, et erakonna valitsussemineku künnis on kõrge.