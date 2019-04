Ametnik: Venezuelasse jõudis esimene Punase Risti humanitaarabisaadetis

Humanitaarabi jõudis Caracase lennujaama ja see sisaldab hädavajalikke «ravimeid ja meditsiinivarustust», ütles anonüümsust palunud ametnik AFP-le.

Venezuela on juba neli aastat kannatanud tõsise majanduskriisi käes, mida saadab esmatarbekaupade nagu toit ja ravimid defitsiit.

Humanitaarabisaadetised on Maduro ja end jaanuaris Venezuela ajutiseks presidendiks kuulutanud opositsiooniliider Juan Guaidó tüli keskmes.

Guaidód on ajutise presidendina tunnistanud üle 50 riigi, nende seas USA ja paljud Euroopa Liidu liikmesriigid.

Opositsiooniliidril ei ole aga õnnestunud tuua Colombiast riiki humanitaarabi, kuivõrd seda on takistanud Madurole lojaalne sõjavägi.

Maduro väitel on abi vaid kattevari USA juhitud sissetungile. Samuti on president korduvalt eitanud humanitaarkriisi olemasolu Venezuelas.

Eelmisel nädalal ütles Maduro riigitelevisiooni ja raadio vahendusel aga, et tema valitsus ja Punane Rist leppisid kokku, et «töötavad koos ÜRO agentuuridega, et tuua Venezuelasse kõik humanitaarabi, mida tuua annab».