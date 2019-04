Chemnitz elab äärmuslaste hirmuvalitsuse all

Chemnitzi linnavalitsuses demokraatia edendamise ja paremäärmusluse vastu suunatud projektide elluviimisega tegelev Ines Vorsatz kinnitab meie vestluse alguses, et Chemnitz on rahulik linn, kus migrandid ja paremäärmuslased pole sugugi kõige suuremad mureallikad. «Igapäevaselt on meie linna suurim probleem kesklinnas viibivad alkohoolikud,» ütleb ta.

Vestluse edenedes tõdeb Vorsatz siiski, et neonatsid on probleem, aga võitlus nendega keeruline. «See on nagu maffia,» kirjeldab ta kohalikke äärmuslasi, kel on välja kujunenud tugev võrgustik, mille juured ulatuvad kõikjale Saksamaal ja veel mitmesse Euroopa riiki.

Siinkohal räägib Vorsatz paremäärmuslikust liikumisest Pro Chemnitz, millel on tugev ja võimujanune liider Karl Martin Kohlmann.