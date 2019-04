Sajanditepikkuse ajaloo jooksul on Notre-Dame’i kirikusse akumuleerunud märkimisväärne hulk kristlikke reliikviaid ning kunstiteoseid. Enne kui tulele suudeti piir panna, hävis vähemalt kaks kolmandikku katedraali katusest ning kokku varises haritorn, aga veel pole täpselt teada, kui suur osa pärandist on hävinud.

Kristliku õpetuse järgi võib katedraali reliikviatest tähtsaimaks pidada Kristuse okaskrooni, millega ta Kolgata mäel risti löödi. Okaskroon jõudis Pariisi 1238. aastal, kuid katedraali paigutati see alles pärast Prantsuse revolutsiooni. Tuletõrjujad suutsid reliikvia leekidest päästa. Samuti säilitati katedraalis puutükki ja naela, mis usuti pärinevat Jeesus Kristuse ristist. Nende saatus on veel teadmata.

Katedraali esindaja Patrick Chauvet kinnitas New York Timesile, et päästa õnnestus kuningas Louis IX Püha rüü ning katedraali varakambris hoitud armulauakarikate kollektsioon. Äärmiselt religioosse loomuga kuningas osales kahes ristisõjas ning on seotud Kristuse okaskrooni Prantsusmaale jõudmisega; ta kanoniseeriti 1270. aastal.