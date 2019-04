Mitmetahuline, kirev ja inspireeriv modell kunstnikele

Jumalaema kirik Pariisis oma meeliülendava ilu ja kultuuriloolise väärtusega on küll ise kunstiteos, ent hoonet ennast on samuti kujutatud väga eripalgelistel kunstiteostel, nii suurmeistrite kui ka asjaarmastajate omadel. Katedraali kujutis ilutseb lugematutel maalidel ja muudel töödel – see on kui ajastute ühenduspunkt.