Postimees Pariisis: «Pariislastena on katedraal osa kõigi meie elust»

paArhitektuuritudeng Joffrey rääkis, et ta oli tulekahju puhkemise hetkel katedraali lähistel. «Alguses me arvasime, et see pole midagi erilist, aga siis nägime leeke. Siis saime aru, et see on midagi suurt,» rääkis mees. Joffrey sõnul on nüüd oluline küsimus see, kas renoveerida hoone sellisena, nagu see oli enne või teha uuendusi. «Ma arvan, et arhitektide järgmine suur töö on selle hoone tulevik.»

Anne-Beatrice ütles, et juhtum meenutab talle kaksiktornide langemist New Yorgis ja ta tuli vaatama, milline on kirik pärast põlengut. «Minu arust põhistruktuur on alles jäänud. Kaks torni on alles jäänud. See pole katastroof, nagu oleks siis, kui kõik oleks varisenud nagu kaksiktornid,» rääkis ta. «Ma ei suutnud uskuda, mida kuulsin,» meenutas ta hetke, mil põlengust teada sai. «Ma arvasin, et katedraali pole võimalik hävitada. Ma arvasin, et see on siin terve igaviku. Mul on hea meel näha, et see on endiselt olemas.»