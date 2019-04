Liibüa pealinna tabas mitu raketti

Tegemist on esimese korraga, kui pommitatud on Tripoli kesklinna. Esialgu pole selge, kes raketid tulistas.

"See on Euroopa huvides, näha rahulikku ja demokraatlikku Liibüat," ütles ühtsusvalitsuse asepresident Ahmad Maitig Roomas meediale.

Asepresident hoiatas, et Haftari pealetung võib käivitada suure väljarände Euroopasse. Liibüas on ühtlasi üle 400 vangistatud džihadisti, kes võivad Haftari pealetungi jätkutes vabadusse pääseda.

"Need vangid on terroristid ja me teeme rahvusvahelise kogukonnaga tööd, et neid kinni hoida. Samal ajal näeme osa rahvusvahelisi partnereid, meie rahvusvahelise meeskonna toimijaid, toetamas rünnakut ja toetamas Haftari," sõnas Maitig.