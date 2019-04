Uuring: Reformierakonna populaarsuse võimas tõus jätkub

Kui aprilli esimese nädala lõpuks toetas Reformierakonda 33,4 protsenti valijatest, siis 15. aprilliks oli see näitaja tõusnud juba 34,6 protsendi peale. Teisena jätkab Keskerakond, kuid nende toetus on vaid 19,4 protsenti, olles nädalaga teinud läbi 3,1-protsendilise kukkumise.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna toetus on tõusnud aprilli alguse 16,5 protsendilt nüüd 18 protsendi peale, samas kui Isamaa toetus on kukkunud 11,6 protsendilt 7,3 peale. Sealjuures on Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) Isamaast möödunud, kergitades oma toetuse kaheksalt protsendilt 10,1 peale.

Eesti 200 toetus on saavutanud stabiilsuse - kui aprilli esimese nädala lõpuks oli see 4,8 protsenti, siis 15. aprilliks on tõusnud 5,9-ni. Roheliste toetus on 2,5 protsenti.