AÜE tervitas Trumpi vetot Jeemeni sõjas osalemise keelule

«President Trumpi kinnitus toetusest araabia koalitsioonile Jeemenis on positiivne signaal USA otsustavusest Ameerika liitlaste suhtes,» ütles AÜE välisminister Anwar Gargash Twitteris.

«President Trumpi tähtis otsus on nii õigeaegne kui strateegiline,» lisas Gargash, kelle valitsus on Jeemeni sõjas Saudi Araabia tähtis liitlane.

Trump ütles teisipäeval kongressi resolutsioonile vetot pannes: «See resolutsioon on ebavajalik ja ohtlik katse vähendada minu põhiseaduslikku võimu ning seab ohtu USA kodanike ja meie vaprate sõjaväelaste elu praegu ja tulevikus.»

Demokraadid väitsid, et USA sekkumine Jeemeni konflikti on kongressi loata põhiseadusvastane.

Trump väitis vastu, et Ühendriikide toetus Jeemeni valitsusvägede poolel võitlevale araabia riikide koalitsioonile on vajalik mitmel põhjusel, kuid esmajoones selleks, et «kaitsta erinevates koalitsiooni riikides elava rohkem kui 80 000 ameeriklase turvalisust».