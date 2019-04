Kreeka parlament hakkas arutama Saksa sõjareparatsioonide nõuet

«Need nõuded on alati aktiivsed. Kreeka ei ole neid kunagi kõrvale jätnud,» ütles parlamendi esimees Níkos Voútsis ajakirjanikele.

Parlament kiidab ilmselt kõigi parteide toel heaks resolutsiooni, mis teeb peaminister Aléxis Tsíprase valitsusele ülesandeks «rakendada kõiki diplomaatilisi ja õiguslikke vahendeid, et esitada ja täielikult rahuldada kõik Kreeka riigi nõuded, mis tulenevad Esimesest ja Teisest maailmasõjast».

Parlamendikomisjon jõudis eelmisel aastal seisukohale, et Saksamaa võlgneb Kreekale vähemalt 270 miljardit eurot nii Esimese maailmasõja kahjude ja rüüstamise kui Teise maailmasõja okupatsiooni kuritegude ja sundlaenu eest.

Saksamaa on seisukohal, et kõik võlad Kreeka ees on tasutud. Selle kinnitas jaanuaris Ateenat külastades üle ka Saksa kantsler Angela Merkel.