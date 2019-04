EL ähvardab USA-d 12 miljardi dollari väärtuses tariifidega

«Euroopa ettevõtetel peab olema võimalus konkureerida ausatel ja võrdsetel tingimustel... Me peame kaitsma oma tööstuse võrdset mänguruumi,» ütles Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Cecilia Malmström.

USA on lubanud kehtestada Euroopa kaupadele 11 miljardi dollari väärtuses tariifid, sest väidetavalt annab EL ebaõiglast riigiabi Euroopa lennukifirmale Airbus.

Meetmete ulatuse üle peab otsustama Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) ja see jääb tõenäoliselt alla summadele, millega praegu USA ja EL üksteist ähvardavad.

WTO-s peetav vaidlus algas 14 aastat tagasi. USA süüdistab Euroopat Airbusile ebaõiglase riigiabi andmises, samas kui Euroopa väidab, et Ühendriigid annavad ebaõiglast riigiabi Boeingule.

Malmström rõhutas, et EL tahab vaidluse lahendada sõbralikult.

«Kuigi peame olema valmis vastumeetmeteks juhul, kui muud pääseteed pole, siis usun endiselt, et oluliste partnerite nagu EL ja USA vahel peaks võidutsema dialoog,» lausus ta.

Ühendriikide president Donald Trump on ähvardanud kehtestada veel ka tariife Euroopa autodele ning esmaspäeval nõustus EL ametlikult alustama läbirääkimisi piiratud mahus kaubandusleppe üle.

Kaubanduskõnelused on osa Trumpi ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri vaherahust, mis sõlmiti pärast seda, kui USA kehtestas tollitariifi Euroopa terasele ja alumiiniumile.

Läbirääkimiste edu on aga kaheldav, kuivõrd EL nõuab Trumpi meelehärmiks, et leppe alla ei läheks põllumajanduskaubad.