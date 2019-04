Sudaanis võimult tõugatud president viidi vanglasse

«Bashir viidi eile õhtul Hartumi Koberi vanglasse,» ütles allikas. Sõjavägi tõukas al-Bashiri võimult eelmisel neljapäeval pärast neli kuud kestnud meeleavaldusi tema kolmekümneaastase võimu vastu. Riigi uued sõjaväejuhid ütlesid siis, et teda hoitakse kindlas kohas.

Pealtnägijate sõnul on Hartumi põhjaosas asuvat vanglat turvama saadetud arvukalt sõdureid ja kiirreageerimisjõud. «Vangla lähistel on sõdurid sõidukites, mille külge on kinnitatud kuulipildujad,» ütles üks pealtnägija AFP-le.