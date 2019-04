USA Põhja-Korea erisaadik kohtub Moskvas Vene ametnikega

Kreml teatas kolmapäeval, et valmistatakse ette president Vladimir Putini ja Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni kohtumist, mis võib aset leida juba järgmisel nädalal.

Venemaa, Lõuna-Korea ja Jaapani meedia vahendas, et Kim ja Putin kohtuvad Venemaa Kaug-Idas.

Venemaa ajaleht Izvestia kirjutas diplomaatilistele allikatele tuginedes, et kohtumine leiab aset Vladivostokis enne kui Putin sõidab 26-27. aprillil tippkohtumisele Hiinasse. Üks allikas hoiatas aga, et plaanid võivad muutuda, sest Kim on väga impulsiivne.