Neli aastat tagasi võttis Hispaania Sotsialistlik Töölispartei (PSOE) vastu kõige rängema kaotuse ajaloos, kogudes 350-kohalises parlamendis 85 mandaati. Toona öeldi, et esinumber Pedro Sánchez oli partei võimalused maha matnud, ning vasakpoolne Podemos hakkas neist parlamendisaadikute arvus ette jõudma.

Praeguseks on poliitikaelu täielikult muutunud, näidates ilmekalt, kui muutlik on Hispaania poliitika, ja kinnitades ütlust, et mitte võim, vaid opositsioonis istumine õõnestab jalgealust.