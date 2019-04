Palvetajate seas oli ka Agathe, kes süütas Notre-Dame’i austuseks küünla. «Me käisime siin ka eile õhtul. Juhtunu oli minu jaoks suur šokk ja ma olin terve esmaspäeva õhtu pisarates,» rääkis ta. «Minu meelest on väga ilus, et noored on siin iga õhtu kogunenud ja koos palvetanud.»