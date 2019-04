Iraani president kutsus Lähis-Ida riike sionismi tagasi tõrjuma

«Regiooni riigid on elanud üksteise kõrval sajandeid ja kunagi pole probleemi olnud. Kui on probleem, siis selle on põhjustanud teised,» ütles Rouhani Iraani relvajõudude päevale pühendatud pöördumises.

«Kui meil on tänapäeval regioonis probleem, siis selle juured on kas sionismis või Ameerika ülbuses», lisas Rouhani.

Ta kutsus moslemiriike «taastama Palestiina rahva ajalooline õigus» ning lisas, et «sionism on sooritanud piirkonnas kuritegusid viimase 70 aasta jooksul».

Iraani relvajõudude päeva pidustused on olnud armeele võimalus näidata oma uusimat relvastust ning poliitilistele liidritele võimalus kinnitada, et need on mõeldud ainult enesekaitseks.