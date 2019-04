Hooldusküsimuse valupunkt: eakad elavad pigem viletsalt kui paluvad abi

Võru vallas elav Heli Parmasson käib kord nädalas abis oma üksinda talus elaval 88-aastasel naabrinaisel, kes ise enam kõigi asjatoimetustega hakkama ei saa. Kui naabri poeg autoavariis õnnetult hukkus ja naine üksi jäi, ei saanud Parmasson käed rüpes istuma jääda.

«Ta on selle koha pealt ikka superkangelane, kange naine. Ta elab täiesti üksi ja tahab viimase võimaluseni kodus olla,» kirjeldas Parmasson ja lisas, et naabrinaine lihtsalt paaniliselt kardab hoolekandeasutusi. Naabril on küll lapselapsed olemas, kuid kuna nad elavad liiga kaugel, siis nii tihti kui tarvis oleks, külla tulla lihtsalt ei jõua.

Hakkama naabrinaine saab, aga seda väga vaevaliselt. Ka see abi, mida Parmasson saab täiskohaga töö kõrvalt naabrinaisele pakkuda, ei ole peagi enam piisav.

«Ta on tegelikult harjunud üksi elama ja on olnud võitleja tüüp. Ta kasvõi roomates veab need puud ahju juurde. Paneb ikka ahju küdema ja teeb söögi ära. Aga ega see söögitegemine jääb iga päevaga viletsamaks. Vahepeal sööb ta vana toitu, siis tulevad sellest igasugu tervisehädad,» tõdes ta ja lisas, et tegelikult oleks naabrinaisel endal hoolekandeasutuses kindlasti lihtsam.

Lisaks hirmule hooldekodu ees, on kohati pea ületamatuks mureks raha. «Kui eakamad veel kuulevad, kui palju see maksab ja et pereliikmed peavad selle eest tasuma.. Nad ei taha tüli teha. Pered on suured, lapsi palju, ei taheta, et selle arvelt see tuleks. Pigem nad rabelevad ise ära, kas või väga viletsalt ja väga kasinate variantidega,» kirjeldas ta.

Teadlikkus on madal

Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Häli Tarum nendib, et tihti ei ole inimesed ise ja pole ka süsteemi erinevad osad teadlikud esiteks oma kohustustest ja teiseks oma õigustest. «Perekond täna tõesti paljuski tunneb, et ta on üksi ja tal polegi kuhugi minna. Aga tegelikult on eri osapooltel oma vastutus,» selgitas ta.

Ta kirjeldas, et kui vanaema või vanaisa ei saa enam ise kodus hakkama, siis inimesed tihti ei teagi, et kohalikel omavalitsustel on tulenevalt sotsiaalhoolekande seadusest kohustus oma elanikele hoolekande teenus korraldada. «Korraldada, mitte teenuseid ise osutada. Siin on oluline vahe,» toonitas Tarum.

«Kui nüüd näiteks tütar läheb linnavalitsusse või vallavalitsusse ja ütleb, et mu ema ei saa enam ise hakkama, mis ma teen. Kohalik omavalitsus ei tohi teda ukse pealt ära saata ja öelda, et teie olete tütar, vaadake ise. See on lausa seaduse vastane,» kirjeldas ta.