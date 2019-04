Soome välisminister Timo Soini kavatseb poliitikast lahkuda

«Kui uus valitsus alustab, astun Senati väljakule vaba mehena,» kirjutas Soini täna blogis ja lisas, et tema elu muutub.

Soini lisas, et hakkab poliitikast lahkudes unistusi teoks tegema ning kogemused poliitikuna kuluvad sel teekonnal marjaks ära.

Soini ütles, et mai algul Rovaniemis peetav Arktika nõukogu välisministrite kohtumine on Soome eesistumisaja tipphetk. Kohtumisele on oodata kõiki Arktika nõukogu liikmesriikide esimehi.