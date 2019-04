Mida teame Põhja-Korea uute relvakatsetuste kohta?

Donald Trump ja Kim Jong-un tippkohtumisel Hanois. FOTO: STR / EPA / SCANPIX

Eelmisel nädalal pidas Kim kõne parlamendi ees, kus andis USA-le aasta lõpuni aega, et pakkuda välja uued tingimused Korea poolsaare tuumarelvitustamiseks. Samas väljendas ta pessimismi selle osas, et Trump suudaks lagedale tulla parema kokkuleppega kui see, mille ta Hanois esitas.

Kim rõhutas kõnes, et riik peaks muutma oma majanduse rahvusvaheliste sanktsioonide valguses isemajandavaks.

Analüütikute sõnul on Põhja-Korea väited isemajandamisest naeruväärsed, sest riik on majanduslike sanktsioonide all kokku varisemas.

Tegevus tuumarajatise juures

Väidetavalt pakkus Kim kohtumisel Trumpiga riigi peamise Yongbyoni tuumakompleksi sulgemist vastutasuks põhiliste ÜRO sanktsioonide kaotamisele. Trump keeldus pakkumisest ja lahkus tippkohtumiselt enne selle ettenähtud lõppu.

Satelliitfotod Yongbyoni kompleksist. FOTO: DIGITALGLOBE / REUTERS / SCANPIX

Vahetult pärast kohtumist tehtud satelliitfotod näitavad, et Yongbyoni rajatist on asutud taastama. Kuu ajaga on Yongbyoni kompleks suudetud saada töökorda ning eelmise nädala satelliitpiltidelt selgub, et rajatises on alanud ergastatud tegevus.

Satelliitfoto Yongbyoni kompleksist. FOTO: DIGITALGLOBE / REUTERS / SCANPIX

Rajatist võidakse kasutada radioaktiivse materjali töötlemiseks lõhkepeades kasutamiseks, teatas Ühendriikide Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskus.

Satelliitfoto Yongbyoni kompleksist. FOTO: DIGITALGLOBE / REUTERS / SCANPIX

Põhja-Korea meedia sõnul juhtis Kim kolmapäeval ka õhujõudude ja õhutõrjeüksuste õppust, mille eesmärk on Pyongyangi rünnaku eest kaitsta.

Ametnikud asja ei kommenteeri

Valge Maja on öelnud, et on nii relvakatsetusest kui õppustest teadlik, kuid ei soovi asja kommenteerida. Ka Lõuna-Korea presidendikabinet teatas, et ei anna kommentaare.

Teisipäeval teatas Pyongyang, et ei soovi enam USA välisministri Mike Pompeo osalemist tuumakõneluste juures, öeldes, et nad eelistavad kedagi, kes oleks ettevaatlikum ja suhtlemisel küpsem.