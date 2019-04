Ukraina presidendivalimisi paluti valvama marurahvuslased

Tegu on rühmitusega, mille juured on lahingus karastunud nn Azovi pataljonis, kuhu kuulusid ka end avalikult valge rassi ülemvõimu pooldajateks nimetavad vabatahtlikud.

Rühmituse kõneisik Ihor Vdovin teatas märtsi alguses, et Ukraina riigivõimud pigistavad ilmselgete rikkumiste ees silma kinni ega soovi neid dokumenteerida, seega on vajalik nende sekkumine.

«Kui me peame kellegile õigluse nimel näkku virutama, teeme seda kõhklemata,» teatas Rahvaväe komandör Ihor Mihhailenko.

Üleskutse vajadusel vägivalda kasutada tõstatas valimiskomisjonis kahtlusi ning palve ohu hindamiseks edastati riiklikule julgeolekuteenistusele (SBU). Valimiskomisjon lisas, et jõu kasutamine on lubamatu, kuid ei ähvardanud Rahvaväelt valimiste jälgimise õigust ära võtta.

Pole teada, kuidas SBU reageeris ja kas Rahvaväel on õigused ka presidendivalimiste teise vooru jälgimiseks.

Paljud Rahvaväe liikmed on Rahvuskaardi alla kuuluva Azovi pataljoni veteranid, kellele USA kongress keelas sõjalise abi edastamise. Azov kasutab Teise Maailmasõja aegsete SS-üksuste Wolfsangeli sümbolit ning neil on sidemeid erinevate riikide marurahvuslike ühendustega. Teadaolevalt on mõned rühmituse liikmed läbinud koolitused ka USA paremäärmuslike organisatsioonide juures.