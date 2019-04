Tallinna linnavolikogu esimeheks valiti Tiit Terik

Teriku poolt hääletas 41 volikogu liiget, vastu oli 26. «Linnavolikogu esimeheks osutus valituks Tiit Terik, kes sai linnavolikogu koosseisu häälte enamuse. Komisjon soovib uuele volikogu esimehele kannatlikku meelt, et ta oleks konsensuse ja kompromissialdis ja loomulikult vastupidavust ja kõike-kõike head,» ütles volikogu esimehe valimiseks moodustatud komisjoni esimees Helve Särgava.

«Tänan teid toetuse usalduse eest, kahtlemata seisab mul ees suur ja vastutusrikas töö. Annan endast kõik, et Tallinn oleks parim kodukoht, atraktiivseim turismisihtkoht ja loomulikult ka hea majanduskeskkond,» ütles vastne volikogu esimees oma esimeses kõnes.

«Tallinna põhimääruse kohaselt on linnavolikogu kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel sõltumatu ning tegutseb ainult linnaelanike huvides ja nende nimel – ma täiendaksin seda veidi – mitte ainult linnaelanike huvides ja nimel, vaid nendega koos. Me ühiskond liigub bürokraatia ajastust uude, võrgustikupõhisesse ajastusse ning see seab ka linnaelu juhtimisele uued raamid,» lisas ta. Volikogu eelmine esimees Mihhail Kõlvart valiti eelmisel nädalal Tallinna linnapeaks.