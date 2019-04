Ühendkuningriik teostab võltsabieludega võitlemisel alandavaid kontrolle

Abielupaarid ja nende advokaadid kirjeldasid väljaandele The Guardian, et Suurbritannia siseministeeriumi nõudmisel peatatakse abielutseremooniaid, et ametnikud saaksid esitada paaridele küsimusi nende intiimelu kohta ning korraldatakse reide veendumaks, kas paar magab ühes voodis.

Elizabeth Ruddick advokaadibüroost Wilsons Solicitors sõnas: «Siseministeeriumi ametnikud võivad tulla varahommikul su koju ja vaadata, mitu hambaharja on vannitoas. Siseministeeriumil on õigus sekkuda igal sammul abielusõlmimise protsessi käigus ja mõni abielu registreerija on nakatunud vaenuliku õhkkonna kultuuriga.»

Näiteks oli ühe paari suhte tõelisus oli seatud kahtluse alla, kuna nad kandsid magades pidžaamasid.

Lisaks on tulnud ette juhtumeid, kui inimesed on alusetult vahi alla võetud, sest neid kahtlustati võltsabielu sõlmimises.

Viimastel aastatel on Suurbritannia valitsus üritanud muuta välismaalastel Ühendkuningriigis abiellumise keerulisemaks, et takistada inimesi kasutamast abielu Euroopa Liidu või Ühendkuningriigi kodanikega riiki jäämise eesmärgil.

Seoses 2015. aasta seadusemuudatusega on abielusoovi registreerivatel ametnikel kohustus siseministeeriumile teada anda, kui abielluda soovib mõni välismaalane. Seejuures anti siseministeeriumile õigus lükata pulmatseremoonia 70 päeva võrra edasi, et võimaldada läbi viia uurimine paari suhte ehtsuse väljaselgitamiseks.

Guardiani poolt tehtud uurimine selgitas, et abielu registreerijad saatsid 2018. aastal siseministeeriumile 2868 korral teate võimalikust võltsabielu sõlmimise soovist. Aastal 2014 esitati selliseid teateid 2038.

Pruutpaaride advokaatide sõnul on abielude registreerimise paigad muutunud vaenuliku keskkonnaga kohtadeks.

Immigratsiooniadvokaadi Nath Gbikpi sõnul tuleks valitsuse lähenemist migrantide abieludele näha osana valitsuse vaenulikust poliitikast.

«Siseministeerium on pannud end olukorda, kus ta võib takistada abiellumise tõelisel paaril, kes on ehtsas suhtes,» ütles ta.

Ühe paari sõnul korraldasid ametnikud 2016. aasta jaanuaris nende koju reidi, et kontrollida nende suhte tõelisust. 29-aastane Qasim Pakistanist ja 33-aastane Debora Portugalist magasid oma kodus, kui ametnikud nende koju sisenesid. «Meile esitati küsimusi meie suhte kohta ja siis Qasim vahistati, viidi minema ja jäeti neljaks kuuks kinnipidamisele, kuni siseministeerium viimaks mõistis, et meie suhe on tõeline,» kirjeldas Debora.

«Ma olin kogu kinnipidamise aja šokeeritud ja traumeeritud,» ütles Qasim. «Oli väga solvav, et siseministeerium tuli meie koju, et kontrollida meie suhet.»

Qasim (vasakul) vahistati väidetavalt neljaks kuuks, et uurida tema ja Debora suhte ehtsust. FOTO: Kuvatõmmis

Ühele teisele paarile teatati abielu registreerimise soovi esitamisel, et nende suhte ehtsust ei hakata uurima ja abiellumiseks anti roheline tuli. Paraku ootas neid pulmapäeval halb üllatus. Ametnikud katkestasid nende pulmatseremoonia, pruut ja peigmees toimetati erinevatesse ruumidesse ning neile esitati küsimusi nende intiimelu kohta. Näiteks uuriti, milliseid rasestumisvastaseid vahendeid paar kasutab.

Stressis pruut ei suutnud ühel hetkel enam küsimustele vastata ja siseministeeriumi ametnikud ei lubanud abielutseremoonial jätkuda. Nende suhe tunnistati võltsiks.

Tänaseni koos olev paar tunnistas, et tseremoonia katkestamise pärast tunti nii suurt häbi, et pulmakülalistele teeseldi peo jätkumist.

Ühel juhul kutsuti siseministeeriumisse intervjuule üks kooselu registreerida soovinud geipaar. Suurbritannia kodanikust meest küsitleti 90 minutit, tema Taist pärit partnerit aga viis tundi.

Siseministeeriumi ametnikud palusid meestel näidata oma telefone ja kui Taist pärit mehe e-maile uurides avastati saadetud kirjade seast mehe alasti pilt, näidati seda kõigile intervjuu-ruumis viibinud inimestele.

«Ta kirjeldas toimunut kui midagi õõvastavat,» ütles briti mees oma partneri sõnu vahendades. «Nad küsitlesid teda väga agressiivsel viisil, mis oli tema jaoks väga šokeeriv.»

Paar kuud tagasi tunnistati nende suhe ehtsaks.

Advokaadibüroo Duncan Lewis Solicitors advokaat Poppy Firmin ütles, et välismaalaste, eriti asüülitaotlejate jaoks on olukord kehv. «Sa ei saa saa töötada, sageli ei saa saa õppida ja võib juhtuda, et sul ei lubata ka abielluda. Või sind võidakse vahistada, kui siseministeeriumi esindajad su abielutseremooniale sisse tungivad,» sõnas tal.

Siseministeerium keeldus üksikuid juhtumeid kommenteerimast, aga pressiesindaja sõnul tahetakse tagada, et abielu toetuks tõelisele suhetele.