Vene-ekspert: Venemaa üritab võita lahingut Brüsselis

Pikka aega on lääneriigid olnud Vene rikastele koht, kus oma vara kindlas kohas hoida. Nüüd näeme tugevat Vene mõju Euroopa poliitikale. Kui sõltuv on Euroopa Vene rahast ja kas neid investeeringuid võib vaadelda pinna ettevalmistamisena poliitilisele mõjukampaaniale?

Vene raha ei ole ainult Vene raha ja Vene äri ei ole ainult Vene äri, ning küsimus ei ole enam vaid Vene ametnike raha hoiustamises turvalises kohas. See on muutunud relvaks, tegu on tööriistaga, mille abil luuakse mõjuvõrgustikke, see on tööriist, millega õõnestada usaldust institutsioonide vastu.

Peame vaatama Vene mõjukampaaniaid nagu ökosüsteeme. Kõik on viimasel ajal keskendunud desinformatsioonile, justkui see oleks midagi, mis toimub isoleerituna kõigest muust. Kuid desinformatsioonikampaaniatesse on valatud väga palju raha.