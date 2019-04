Riho Terras: entusiasm suhetes Venemaaga toob tavaliselt pettumuse

Riho Terras märgib, et Eesti on NATO ja Euroopa Liidu liikmena alati juhindunud põhimõttest, et meie huvides on edendada suhetes kolmandate riikidega ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat. «Eriti oluline on Euroopa ühtsus just Eesti ja teiste väiksemate piiririikide puhul suhtluses idanaabriga. Eesti on põhimõttest, et Moskvaga tuleb rääkida ühisel häälel, lähtunud 15 aastat. Mõnes olukorras oleme ka kritiseerinud oma Euroopa liitlasi, kui need on tõtanud arendama Venemaaga tihedat kahepoolset diplomaatiat, mis omakorda võib kahjustada Euroopa Liitu ja NATO solidaarsust,» ütles Terras.