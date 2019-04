Fotod: Põhja-Iirimaal lasti rahutuste ajal maha naisajakirjanik

Ajakirjanik Matthew Hughes tunnistas, et tapetu on ema sõber Lyra McKee.

Belfast Telegraphi reporter Leona O'Neill rääkis, et seisis naise kõrval, kui too pihta sai ja kukkus.

Politsei ülemkonstaabli asetäitja Mark Hamilton ütles, et üks mees tegi rahutuste ajal politsei pihta mitu lasku. «Me usume, et see on terroriakt. Me usume, et selle viisid läbi vägivaldsed dissidentlikud vabariiklased,» lisas ta.