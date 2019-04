Porošenko ja Zelenski pidasid Kiievi staadionil maha valimisväitluse

Zelenski ütles sissejuhatuseks, et 2014. aastal presidendiks valitud Porošenko ei täitnud oma valimiseelseid lubadusi ning ei õigustanud seega talle pandud lootusi.

«Milles on peamine viga?» küsis ta. «Meie teiega hääletasime ühe Porošenko poolt, aga valisime teise.»

41-aastane Zelenski märkis, et «ma ei ole poliitik».

53-aastane Porošenko märkis omakorda, et Zelenski oleks nõrk president ega suudaks seista vastu ohule, et Ukraina naaseb Vene impeeriumisse.

"Ma usun, et härra Volodõmõril ei ole unistust tõmmata Ukraina tagasi Vene impeeriumisse. Kuid (Vene presidendil Vladimir) Putinil on selline unistus," ütles Porošenko.

«Meil on ainult ilus ja säravmagus ümbris, millest igaüks võib leida, mida otsib,3 sõnas ta Zelenski kohta.

«Kui te oleksite olnud rindel, oleksite näinud oma silmadega, mis juhtus Debaltseves, kui te oleksite kohtunud meie sõduritega Ilovaiskist, oleksite teadnud, kui palju verd tuli Ukrainal valada, et säilitada meie riik.»

Zelenski vastas, et on korduvalt viibinud Donbassi konfliktitsoonis ja kui oleks tahetud talle edastada kutset väeteenistusse, siis oleks see ka olnud võimalik.