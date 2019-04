Ecuadori kohus andis käsu endise välisministri vahistamiseks

Patiño kinnitas sotsiaalmeedias avaldatud videopöördumises, et on süütu ja tegemist on tagakiusamisega, sest ta kutsus üles rahumeelsetele protestidele president Lenin Moreno vastu.

Patiño on endise presidendi Rafael Correa lähedane liitlane. Correa omakorda oli see, kes andis varjupaiga saatkonnas et WikiLeaksi asutajale Julian Assange'ile. Assange loovutamine on riigis põhjustanud suuri pingeid.