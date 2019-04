Põhja-Korea kõrge ametnik nimetas Boltoni avaldusi rumalaiks

Samal päeval teatas Põhja-Korea ka uut tüüpi taktikalise ja võimsa lõhkepeaga juhitava relva katsetusest, mis on esimene sellelaadne test poole aasta jooksul.

Põhja-Korea uudisteagentuur KCNA ei täpsustanud üksikasju relva kohta, kuid tsiteeris Kimi, kelle sõnul on selle väljatöötamine «väga kaaluka tähtsusega Rahvaarmee lahinguvõime tõstmisel».

Bolton ütles kolmapäeval Bloombergis avaldatud intervjuus, et Pyongyang pole andnud «tõeliselt märku» valmisolekust tuumarelvadest loobuda.

Põhja-Korea asevälisminister Choe Son-hui kommenteeris KCNA vahendusel, et Boltoni sõnad näitasid «puudulikku arusaamist kahe liidri kavatsustest».

Selleks, et kolmas tippkohtumine USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja liidri Kim Jong-uni vahel toimuda saaks, peab Pyongyang näitama, et nad on langetanud strateegilise otsuse loobuda oma tuumarelvadest, ütles Bolton Bloombergi intervjuus.