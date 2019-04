Blogi, video ja fotod: Sri Lankal kärgatasid plahvatused, hukkunud on sadu

Sri Lanka meedia teatab, et nii viga saanute kui ka hukkunute seas on välismaalasi. Uudisteagentuur AFP teatab, et rünnakutes sai surma vähemalt 35 väljamaalast. Ühe allika sõnul on välismaalastest tapetute seas Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi ja Hollandi kodanikke.