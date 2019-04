Fotod: Sri Lankal kärgatasid plahvatused, hukkunud on sadu

Teadete kohaselt on toimunud vähemalt kuus plahvatust.

President Maithripala Sirisena on väljastanud avalduse, milles kutsub inimesi jääma rahulikuks ja toetama võime juhtumite uurimisel.

Peaminister Ranil Wickremesinghe on kutsunud kokku valitsuse erakorralise istungi.

Rahandusminister Mangala Samaraweera teatas sotsiaalvõrgustikus Twitter, et rünnakud näivat olema «hästi koordineeritud katse mõrva, vägivalla ja anarhia korraldamiseks» ja on «tapnud palju süütuid inimesi».

Sri Lanka meedia teatab, et nii viga saanute kui ka hukkunute seas võib olla välismaalasi. Kohalikud allikad on teatanud BBC-le, et ainüksi Colombos sai rünnakutes surma vähemalt üheksa väljamaalast.