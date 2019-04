Põhjamakedoonlased valivad riiginime muutmise kiiluvees presidenti

Riigipeaks püüdlevad Stevo Pendarovski, keda toetab valitsev vasakpoolne Sotsiaaldemokraatlik Liit, Gordana Siljanovska-Davkova parempoolsest opositsioonist ja riigi etnilisi albaanlasi esindav Belrim Reka. Kõik kolm on ülikooliprofessorid.

Praegune president Gjorge Ivanov ei saa uuesti kandideerida, kuna on lõpetamas maksimaalselt lubatud teist ametiaega.

Presidendivalimised saab lugeda toimunuks, kui osaleb rohkem kui 40 protsenti valijaskonnast. Mõnede vaatlejate hinnangul võib see aga saavutamata jääda, sest rahvas on riigi sisepoliitikas pettunud.

Töötuse määr on riigis üle 20 protsendi, keskmine palk on takerdunud umbes 400 euro juures ning paljud on riigist lahkunud, sest nende hinnangul napib võimalusi inimestele, kel pole õigeid tutvusi.