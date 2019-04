Bahreini kuningas andis käsu taastada 551 inimese kodakondsus

Hamad, kellel on õigus kohtu otsuseid tühistada, taotles asjassepuutuvatelt võimudelt «toimepandud kuritegude olemuse» arvesse võtmist, vahendas riiklik uudisteagentuur Bahrain News Agency.

Siseministeeriumile on antud juhised dokumente analüüsida ja valmistada ette vabastatavate nimekirjad.

Inimõigusorganisatsioonide hinnangul on Bahreini kohtud pärast 2012. aasta valitsusvastaseid meeleavaldusi kodakondsuse võtnud 990 peamiselt šiiidist kodanikult.

Pärsia lahe äärset väikeriiki on üle kahe sajandi valitsenud sunniitlik Al-Khalifa dünastia, kuigi Bahreini elanikkonna enamuse moodustavad šiiidid.

See on suurim rühm 2012. aasta protestiliikumises osalenud isikuid, kes on kuningriigis ühe kohtuprotsessi raames kodakondsusest ilma jäetud ja süüdi mõistetud, teatas Bahreini õiguste ja demokraatia instituut.