Iraagis mõisteti surma neli Islamiriigi võitlejat

IS kaotas viimase enda valduses olnud ala Süürias eelmisel kuul, kuid võitlejad peidavad ennast veel Süüria ja Iraagi kõrbe- ning mägialadel ning on võimelised veriseid rünnakuid korraldama. Süüria relvakonfliktis on alates 2011. aastast surma saanud üle 370 000 inimese ja miljonid on pidanud vaenutegevuse tõttu oma kodudest lahkuma.