Sri Lanka plahvatustes hukkus vähemalt 290 inimest

Võimud tühistasid esmaspäeva hommikul kogu riigis kehtestatud öise liikumiskeelu. Vastutust rünnakute eest ei ole keegi enda peale võtnud, kuid politsei teatel on vahistatud 24 inimest.

Sri Lanka valitsuse teatel on plahvatusohvrite seas kolm India, kolm Briti, kaks Türgi ja üks Portugali kodanik. Välisministeeriumi andmetel on kadunud üheksa välismaalast, tuvastamata on 25 surnukeha, keda peetakse välismaalasteks.