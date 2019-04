Itaalia paremäärmuslaste ridades pürgib Brüsselisse Mussolini lapselapselaps

Nii Meloni kui ka Mussolini sõnavõtud on andnud mõista, et mehe perekonnalugu pole mitte kandideerimist raskendav vaid pigem soosiv tegur.

Ajalehele Il Messaggero antud intervjuus ütles Mussolini, et on alati uhke oma perekonnanime üle ning avaldas lootust, et valijad hindavad «Mussolini kaubamärki». Valimisplakatitel kuulutab mees, et esindab Itaalia ajalugu ning tekst reklaamidel on trükitud kirjastiilis, mis on populaarne neofašistlike rühmituste seas.