Manila hoiatas ajakirjandust plaani eest hävitada president Duterte

Panelo lisas, et väited plaanist president kukutada põhinevad ühe välisriigi luureinfol.

Duterte ähvardas neljapäeval, et kuulutab välja revolutsioonilise valitsuse ja vahistab enda halvustajad, kui ta vastu seina surutakse.

Kriitikud on hakanud nõudma, et president lahendaks riigi tegelikke probleeme, mitte ei mängiks diktaatorit.

Duterte provokatiivsed väljaütlemised on tuntud ning tema pressiesindajatel tuleb sageli selgitada, et tegemist on liialdusega, mis ei ole mõeldud võtmiseks sõna-sõnalt.