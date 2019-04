Brunei: geide hukkamiseks peab vahekorral olema kaks kõlbelist meestunnistajat

Riigi esinduse sõnul on nende ettevõtmist aga valesti mõistetud. «Abielurikkumise ja sodoomia kriminaliseerimine on mõeldud kaitsma perekondade sugupuu pühadust ning iga moslemi, eriti naiste abielu,» teatas Brunei oma kirjas.

«Karistustel nimega hadd – kividega surnuks loopimine ja amputeerimine –, mida rakendatakse varguse, röövi, abielurikkumise ja sodoomia korral, on äärmiselt kõrge tõenduslävi, mis nõuab, et teo tunnistajaks oleks mitte vähem kui kaks või neli kõrge moraalse staatusega ja vaga meest ning kõrvale jäetakse igasugused kaudsed tõendid,» jätkas riik dokumendis.

Brunei rõhutas, et meessoost tunnistajate moraalile ja vagadusele on seatud nii kõrged tingimused, et praegusel ajal on selliste inimeste leidmine äärmiselt keeruline, mis tähendab, et karistuse rakendamine võib põhineda vaid kurjategija enda ülestunnistusel, kuid ülestunnistust on võimalik tagasi võtta.